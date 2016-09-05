反迫遷團體上凱道 陳菊：尊重多元聲音
高雄市長陳菊今天指出，尊重任何公民團體抗議，傳達多元聲音，盼他們師出有名、有法律基礎。
陳菊以以拆遷果菜市場為例說，法律程序都已完備，她可以放棄不做，像過去數十年一樣、視而不見，不過高雄市更多的市民對市府有期待，希望可以解決十全路交通、寶珠溝和孝順街的水患，同時擴建果菜市場等問題一次解決。
近來有不少公民團體到處陳情，抗議市府拆民宅，包括果菜市場牴觸戶、旗山大溝頂自救會、原住民拉瓦克部落等；民眾陳情抗爭，北上民進黨中央訴求等，還醞釀串連上凱道。
陳菊表示，希望任何公民團體都師出有名、有法律基礎。她說果菜市場百戶牴觸戶都已接受市府補償，目前剩約13個地主20戶在抗爭。她表示，住戶的堅持使得建設案拖延了40年之久，致積水和道路工程無法解決。
陳菊指出，議長康裕成、農業局多次協調，市府盡力溝通未果。她說既為民選市長就會聽取各重聲音，也會虛心受教；陳菊表示，她可以放著不做、視而不見，不過面對很多市民對她的期待，她不能不管。
她說，市府已盡力為住戶爭取補償，盼能平和解決；如果說市府都沒有溝通、漠視住戶權益，她們說那對市府而言是不公平的。
高市府已著手彙整資料，將對外公開所有救助和補償方式。1050905
(中央社)
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