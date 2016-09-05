通緝犯心虛拔腿狂奔 警借機車追捕

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遭通緝的王姓男子，遭警方盤查時，心虛逃跑。警方立即借用熱心民眾提供的機車追趕，終於圍捕壓制，詢問後移送。

新北市警局保安大隊今天表示，第二中隊小隊長薛文俊等4人，日前在三重區集成路、環河南路221巷口巡邏時，發現1輛可疑轎車。

車內有游姓駕駛、王姓男子坐在副駕駛座位，後座有雷姓乘客共3人。

副駕駛座王嫌於警方盤查過程中，因本身為毒品通緝犯，擔心警方查出身分後被逮歸案，盤問中，趁機拔腿狂奔逃逸。

警方立即在後追趕，並借用熱心民眾的機車追補，最後在三重區環河南路221巷口，追上王嫌。

體型壯碩的王嫌仍不斷掙扎企圖逃脫，警方合力將王嫌壓制在地，上銬逮捕。

警方查證王嫌為毒品通緝犯，並在車內副駕駛座腳踏墊上，查獲子彈1顆，駕駛座腳踏墊下方，查獲大麻1包，右後乘客座扶手內，查獲大麻菸。全案依毒品通緝、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送。1050905

(中央社)