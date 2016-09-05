大貨車疑闖紅燈撞轎車 女駕駛急救中

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台19線公路雲林二崙山仔門路段，今天發生大貨車疑闖紅燈、攔腰撞轎車事故，造成自小客女駕駛頭部撞擊且氣胸，送醫急救中，狀況危險，全案由警方處理中。

雲林縣消防局指出，今天清晨6時40分左右，李姓男子駕駛35噸大貨車，從六輕載運爐渣要前往南投處理，行經事故路段疑闖紅燈，撞上一輛白色自小客車。

自小客車右側被撞得嚴重變形，張姓女駕駛受困車內，警消人員趕抵現場，用破壞剪將女子救出，初步發現頭部遭撞擊且有氣胸症狀，送醫急救中，狀況危險。

警方表示，大貨車駕駛酒測值是零；張姓女子家屬接獲通知，趕到派出所瞭解，希望重傷的家人能平安無事；真正肇事原因由警方調查中。1050905

(中央社)