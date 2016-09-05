故宮院長林正儀：大故宮計畫暫緩
因應故宮參觀人潮，故宮前院長周功鑫、馮明珠任內大力推動「大故宮計畫」現先暫緩。故宮院長林正儀今表示，這兩年參觀人潮並未如期增加，「大故宮計畫暫緩」，他表示，2014年540多萬人，以為人數還會繼續增加，才有大故宮計畫，「但參觀人數沒有再增加，加上故宮南院開幕後參觀分流，政府現在財政狀況現也不允許撥出200億的工程經費」，故決定暫緩。
林正儀表示，今年陸客團體減少4成至5成，截至8月總參觀人數減少14％（含國內外旅客），「希望今年可保住500萬人次」，「可能和經濟環境不佳有關」，雖然團客減，但散客增，「現在參觀品質好很多」，林正儀認為目前故宮應優先處理現有展示、服務和公共空間，「典藏空間現和行政空間混在一起，有點複雜，思考如何讓環境單純些。」
(中時)
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