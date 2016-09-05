搭高鐵行李從電扶梯滾下去 過失傷害判拘役

我要評比

佘姓婦人去年2月到高鐵左營站搭車時，行李箱沒放穩，結果從電扶梯滾下去，還因撞到張姓民眾，導致對方跌倒並被電扶梯齒輪割傷。

雖然佘婦事後賠償對方數千元，但因無法達成和解，高雄地院依過失傷害判佘婦拘役40天，得易科罰金。還可上訴。

(中時)