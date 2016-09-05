雲林縣府與誠致教育基金會簽署MOU

雲林縣長李進勇（左）和誠致教育基金會董事長方新舟簽署「均一教育平台合作意向書」，幫助雲林孩子適性及多元學習。（許素惠攝）

雲林縣長李進勇上午與誠致教育基金會董事長方新舟簽署「均一教育平台合作意向書」，彙整雙方人才庫、軟硬體資源，致力雲林在地學子適性化、個別化及多元化學習，為雲林教育挹注新活力。

李進勇表示，雲林在實驗教育上展現成效，並主動關懷偏鄉，協助偏鄉孩子，精進且適性發展。誠致教育基金會的均一教育平台，使用國際知名的可汗學院課程的開放碼建置而成，網站上提供超過5200部由各領域專家學者錄製的核心學習概念影片，能夠讓學生自主學習；建置逾800套互動式習題，提供給學生多元、零時差的學習機會。

方新舟指出，該平台目前有超過18萬個使用者，每周約4萬人在均一平台學習；已與澎湖、南投、花蓮、高雄等縣市簽訂合作規範，透過科技時代大數據與機器學習的技術，系統已新增前測題型可判斷學習者學習程度，而當有更多縣巿學生參與時，系統則能夠進化成高智慧、高預測性的有機體，更加能夠符應學生適性化、個人化的需求。

教育處長邱孝文說，傳統教師礙於現實環境因素，例如大班教學、進度壓力、行政工作及學生差異性大，老師難以兼顧程度不一的孩子。老師可經由均一教育平台讓學習落後的孩子找回自己的舞台，產生學習成就感。縣內已有3所國中、42所國小願意當前導者，參與均一平台的合作計畫。

(中時)