場地無法配合 東亞盃男足無緣登台
中華男足今年7月闖過東亞盃首輪，積極爭取11月次輪比賽在台灣舉辦，原本安排賽事在台北田徑場，但因明年世大運整修，無法承辦，再轉戰高雄國家體育場，又因場館早已外借，也無法配合，中華足協只好向東亞足協回報，將放棄次輪主辦權，至於承辦國家未定，但以香港最有可能。
中華隊本屆東亞盃落入必須從首輪出發，順利闖關後，希望次輪比賽能在台灣舉辦，讓更多球迷能參與，但南北兩大球場都因檔期問題無法配合，讓重要比賽無緣登台，根據足協官方聲明指出，由於北部球場都因世大運必須整建，而高雄國家體育場幾經協調，卻因檔期早在1年半前就確定，才讓中華足協忍痛放棄。
闖進東亞盃第2輪的中華隊，將與香港、關島、北韓爭取1張晉級明年東亞盃會內賽的門票，原本期待主場優勢加持，能讓中華隊踢出更佳成績，如今因場館無法配合，也讓球迷少了一次欣賞中華隊比賽的機會。
儘管錯過東亞盃第2輪賽事，但台灣球迷可期待10月8日、11日面對東帝汶的亞洲盃會外賽，中華隊經過與日本大學培訓隊的友誼賽後，再加入旅外球員助陣，有望在地主球迷面前踢出佳績。
(中時電子報)
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