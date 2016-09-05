媽寶男酒駕撞2車肇逃 落網大喊要媽媽

許男躲避警方盤查，途中還肇事逃逸，最後整台車衝撞分隔島路樹才停下。（林宏聰翻攝）

許男（左）被撞得鼻樑流血，走上救護車送醫。（林宏聰翻攝）

許男駕著父母的車子酒駕肇事逃逸，最後自撞分隔島停下，車子被撞得稀爛，可見衝撞力道猛烈。（林宏聰攝）

高雄33歲許姓男子酒後鬧事，見警方到場，他竟開車跑給警察追，途中連續衝撞2部機車，不管騎士受傷仍加速逃逸，最後自撞分隔島才停下；他落網後大喊要叫媽媽來，且因鼻樑撞傷高聲喊痛，惹得員警怒斥「媽寶閉嘴」，他才乖乖噤聲。

鳳山警方調查，許男有強盜前科，坐牢8年才剛出獄，打零工維生日前卻遭辭退，5日清晨3點多，他喝酒後跑到自強二路熟識的檳榔攤鬧事，業者打電話報警，許男見警方趕來，二話不說便開車逃離現場。

警方也駕車追趕，許男開得飛快，先撞倒49歲陳姓女機車騎士，他不但沒停車還加速踩油門，不到1分鐘後又撞上66歲白姓機車男騎士，最後在保泰路上整台車衝上分隔島，前輪懸空動彈不得，前後跑了約5、600公尺距離。

女機車騎士雙腳擦傷，男騎士則右大腿骨折，幸好送醫後並無大礙，反倒是許男撞車後臉部撞上擋風玻璃，鼻樑被割傷血流不止，送醫時不斷喊痛，醫護人員及員警看不下去，直斥：「被你撞的騎士都沒叫了，你鬼叫什麼？」

許男落網後嚷著要找媽媽，父母也真的一接電話就趕來，見到車子被兒子撞得稀爛，不但毫無苛責，許父甚至送檳榔、香菸給兒子「壓驚」，看得員警不禁搖頭說「實在是寵壞了」。

許男酒測值高達0.61毫克，做筆錄時供稱什麼都不記得了，訊後被依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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(中時)