願做妳的眼 3歲兒伴血癌母勇敢抗病

年僅32歲就確診血癌的雅君，回想起剛罹癌時，接踵而來的併發症讓她備受煎熬，左眼視力甚至跌落剩0.02，年僅3歲兒子從此成為媽媽的左眼，牽她過馬路、等公車，勇敢抗病6年。

血癌癌友雅君今天帶著寶貝兒子、女兒，一同出席癌症希望基金會舉辦的「希望在這裡-癌友家庭照顧服務經費募集計畫」起跑活動，分享她的抗癌心路歷程。

雅君受訪時表示，母親在她1歲時就因血癌離世，讓她從小就對自己的健康相當注重，深怕連累他人的雅君，和男友交往、論及婚嫁前都認真做健康檢查，不料32歲時開始全身酸痛，以為是車禍舊傷復發，就醫竟確診為血癌，「當下覺得晴天霹靂」。

第一次化療就引發敗血性休克及胰臟炎，讓她一度瀕臨死亡，習慣每天抱著孩子入眠的雅君，住院一年期間只能透過視訊看著孩子長大，讓她經常失眠、憂鬱到無法振作，「不想缺席孩子生命」理念以及癌症希望基金會的陪伴都成為抗病的力量，伴她撐過住院的漫漫長夜。

因癌細胞轉移、左眼視力跌到剩0.02的雅君，不僅看得霧濛濛、平衡感也變差，還曾因下樓梯摔斷手，年僅3歲兒子自願當起媽媽左眼，牽著她過馬路、等公車、看醫生，令她感到兒子滿滿的愛，勇敢抗病6年。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，台灣癌症患者5年存活率已從2006年的40%，提升到超過53%，幾乎超過一半的癌友都能恢復健康，但除了醫療，癌友內心的煎熬、身體不適、家庭生計、孩子照顧等都可能讓癌友中斷或放棄治療。

為增加癌友康復機會，癌症希望基金會以提供癌友及家屬醫療與照護資訊、心理支持、生活照顧、經濟與人力資源的協助，就是希望滿足病友在抗癌路上的需求，降低癌症的衝擊，讓他們能無後顧之憂積極治療。

癌症希望基金會今啟動「希望在這裡-癌友家庭照顧服務經費募集計畫」，盼募款新台幣500萬元，讓癌友及家屬能在身心社全程的照護下，活得久、活得好，即日起捐款滿1500元，即可獲得由雅君兒子承翰設計的抗癌逆轉勝折傘一把，希望將她抗癌成功的信念傳遞到每一個需要的地方。1050905

(中央社)