3台灣男子在日本走私毒品被捕

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日本警方今天宣布，有3名台灣男子從中國大陸走私毒品約154公斤到日本，市價約107億日圓（約新台幣33億元），3人遭逮捕後否認犯行。

日本警視廳表示，被捕的3名台灣男子，分別是23歲的鄭鈺融、23歲的柯宇軒、37歲的陳賢順。

他們涉嫌於7月從大陸廣東省走私154公斤的安非他命毒品到日本東京江東區港口後，藏於千葉縣木更津市的倉庫等地。

日本警方表示，他們的走私手法是將安毒以每包120公克分裝藏在LED燈的照明設備中。7月24日3人到倉庫取貨時落網。據悉這次日警破獲的毒品走私案是獲得台灣警方的合作。1050905

(中央社)