舒淇婚紗照拍3小時就搞定 攝影師揭密過程

攝影師見到舒淇和馮德倫的互動，直呼很可愛。（圖／取材自微博）

舒淇、馮德倫3日閃電宣布結婚喜訊，同時還公布拍好的婚紗照，驚喜一大票粉絲及藝人好友，兩人的婚紗照不同其他藝人的大排場、走自然樸實風，且只花了3個小時就搞定，掌鏡的名攝影師林炳存也透露，當天拍攝過程全由舒淇主導，她笑說：「在片廠要聽你的，這裡你要聽我的。」

據《蘋果日報》報導，林炳存回憶起上月18、19日突然接到舒淇的電話請他幫忙拍婚紗，本來以為對方開玩笑，沒想到舒淇竟對他說：「若你沒時間，那我就自己拍，再把拍好的成品寄回台灣，再請你幫忙修圖。」林炳存驚覺是認真的後，便在23日帶著器材和工作人員前往捷克。

林炳存說，舒淇對婚紗照的唯一要求就是「自然、生活化」，除了服裝沒特別訂製，就連新娘手上的玫瑰花也是當天順路買的，十分隨興。拍攝當天，從上午10點梳化、中午12點正式開拍、下午3點拍完，只花了3小時就完成婚紗照，他還透露拍攝氣氛很歡樂，雖然馮德倫話比較少，但對舒淇十分貼心，除了會隨時幫女方拉裙襬，拍攝時也都乖乖任愛妻擺弄，林炳存直呼小倆口的相處模式「很可愛」，並稱感受的到兩人的滿滿愛意。

(中時電子報)