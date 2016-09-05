康復中醫藥膳料理 搶攻月子餐市場

搶攻每年近10億元的月子市場，中醫診所也「撩落去」！台中市40歲劉姓婦女，多年來飽受月經不順、嚴重便秘所苦，生第三胎時委託中醫師為她量身打造月子餐，30天後不但解決便秘問題，月經周期也恢復正常，開心面對新生活。

擔任美容工作的劉姓婦女表示，打從生第一胎前就經期不順，每個月MC只來一天，原以為懷孕生子後能改善，但連生2胎後，情況依舊，還有嚴重便秘的問題，尋求中西醫治療都無法徹底解決，直到去年懷了第三胎，請醫生協助量身打造月子餐。

康富中醫診所院長洪義圖指出，劉女因貧血、氣血虛，才使得經期不正常，產後依照她的體質與身體情況做調整，規畫30天月子藥膳料理，現在劉女不再受便秘所苦，每月MC也持續3、4天，終於能開心當個女人。

康富中醫診所指出，受少子化影響，月子市場大幅萎縮，但年輕人重質不重量，為搶攻每年數億元月子餐市場，推出為產婦量身打造的藥膳月子料理，醫生並配合需求出門為產婦診脈，再調配出合適的月子餐，盼達到坐月子兼瘦身、美容的目的。

(中時)