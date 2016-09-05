1688個米香金元寶 10日分送民眾

由1688個米香金元寶堆置的巨無霸金元寶今天首度亮相。（李忠一攝）

巨無霸金元寶用來為土地公暖壽，10日盪鞦韆比賽米香金元寶時會分送給民眾。（李忠一攝）

蘇澳鎮公所將在9月10日舉辦盪鞦韆活動，今天由1688個米香金元寶堆置而成的巨無霸金元寶，在蘇澳盪鞦韆的發源地永福宮亮相，米香金元寶不僅要為土地公祝壽，在盪鞦韆活動當天還會分送給民眾。

蘇澳鎮長陳金麟表示，蘇澳中秋盪鞦韆活動歷史超過60年，早期是結合土地公聖誕，會在永福宮旁、蘇花公路起點處舉辦，巨大金元寶是由在地商家「1021嘣米香」業者製作。

由米香堆置的巨無霸金元寶，將在10日移到蘇東里長壽堤防旁廣場，取諧音一路發發的1688個金元寶，會分送給民眾，鎮公所邀請大家來看盪鞦韆比賽，品嘗米香金元寶，一起來吃平安、求財運。

(中時)