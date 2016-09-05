陸客銳減 故宮9月參觀人次恐再降低

陸客來台人數銳減，也影響到陸客來台最愛造訪的國立故宮博物院參觀人次，故宮院長林正儀今天說，今年8月參觀人數比去年同期少14%，減少7萬人次，9月參觀人次也可能降低。

國立故宮博物院院長林正儀今天與媒體餐敘，媒體問及提到陸客來台人數遞減，也影響到故宮參觀人次，林正儀表示，陸客團確實減少，今年8月故宮參觀人數就比去年同期少14%，減少7萬人次，而去年9月參觀人次33萬，今年也可能會降低。

不過，林正儀期望今年故宮參觀人次可以達到500萬為目標，但他坦言，「團客減少，參觀品質有提升，整體感覺好很多。」

至於故宮南院，截至8月3日為止，已突破100萬參觀人次。1050905

(中央社)