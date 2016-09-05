欠錢買毒 鐵馬偷搬工地大型機具

盧姓和鄭姓及陳姓男子欠買毒錢，竟騎腳踏車到工地偷搬比車子重數倍的大型機具，大費周章分多次載運至10公里外一處民宅堆放，高雄市警方循線查獲，全案今天依竊盜罪嫌送辦。

高雄市警察局新興分局表示，被害人蕭姓男子報案稱工地內放置的機具全數遭竊取，損失金額達新台幣21萬元。

警方據報由專案人員調閱案發現場周遭路口及公司行號監視器，發現犯嫌有3人，分批將工地內機具盡數竊取，其中讓警方驚訝的是，竊嫌是使用2輛腳踏車搬運沉甸甸的大型機具，還載運至10公里遠一處民宅堆放，擇期再變現買毒品。

警方查出是盧男和鄭男及陳男涉案，因無錢買毒，騎乘腳踏車四處閒晃，正好行經被害人的工地，趁工地無人看顧時，翻越大門進入工地內，分多次偷竊多件大型機具。

警方循線逮捕3人，訊後依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。1050905

(中央社)