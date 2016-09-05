北韓朝東方海域發射3枚飛彈

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南韓合同參謀本部今天透露，北韓軍方於今天中午12時14分在西海岸的黃海北道黃州地區朝東方海域（日本海）發射3枚彈道飛彈。

南韓合同參謀本部稱，這是北韓於8月24日利用潛水艇發射潛射彈道飛彈（SLBM）之後，時隔12天再度發射飛彈，進行武力挑釁。至於北韓今天發射的導彈飛彈種類，尚在分析中。

南韓聯合新聞通訊社引述南韓軍方表示，在9日為北韓政權創立紀念日即將到來之際，南韓軍方一直嚴密監視北韓的軍事動向。北韓曾於2014年9月初政權建立紀念日前夕，發射過2枚短程飛彈，進行武力示威。1050905

(中央社)