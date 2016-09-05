法愛台歌友會召開會員大會

法國「愛台開心歌友會」當地時間4日，在巴黎第12區圓桌餐廳召開第3屆會員大會。

中華民國駐法國副代表胡正浩到場參加，與會員齊聚一堂，共策會務發展。

胡正浩應邀致詞表示，他見證法國愛台開心歌友會從成立到會員逐年成長發展，已成為僑界培養情感交換心得的一個重要平台，對促進僑社和諧及團結老、中、青三代向心，績效顯著，期許會員擴大發展會務功能，營造美好歡樂的旅法僑居生活。

當天活動直到傍晚時分才暫告段落，與會鄉親相約下次再會，多位僑領均表示，法國僑社就像是個和樂的大家庭，雖然大家平日各為家庭及事業奔忙，卻也分外珍惜周末彼此相聚敘舊的美好時光。1050905

(中央社)