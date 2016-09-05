林昶佐：達賴喇嘛樂意再訪台灣
時代力量立委林昶佐與民主進步黨立委谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天在印度拜訪西藏精神領袖達賴喇嘛，他也邀請達賴來台，力促達賴蒞臨國會發表演說，達賴則樂意再訪台灣。
林昶佐、Kolas Yotaka及民間團體「西藏台灣人權連線」成員3日啟程前往印度達蘭薩拉，並在今天上午拜訪諾貝爾和平獎得主、西藏精神領袖達賴喇嘛。
林昶佐表示，過去曾以閃靈樂團主唱、國際人權工作者的身分在2008年、2009年兩度與達賴喇嘛會面，這次是以國會議員身份再次拜訪，並宣佈將在立法院籌組跨黨派的「台灣國會西藏連線（TAIWAN PARLIAMENT GROUP FOR TIBET）」，要讓台灣在國際社會為受壓迫的人民發聲，為國際人權工作盡一份力。
林昶佐表示，雖然台灣民間社會長期關注西藏議題，但過去幾年來，台灣政府對中國政府打壓人權的問題都選擇噤聲，現在台灣的公民力量與青年世代崛起，正是台灣強化參與國際人權社會、與國際接軌，並與藏人社會加強友誼、互信的關鍵時刻。
他說，台灣有許多景仰達賴喇嘛尊者的民眾，他將邀請達賴喇嘛來台，力促達賴喇嘛蒞臨國會發表演說，達賴喇嘛也表示樂意再訪台灣，並強調和平要靠人們跨國界一起努力才能達成。
另外，林昶佐此行也與西藏司政、國會議員以及人權組織廣泛交流，並在立法院籌組跨黨派的「台灣國會西藏連線」，未來將與歐盟、英國、紐西蘭、義大利等各國國會的西藏連線串聯，讓台灣國會與各國國會接軌，為國際人權、為西藏自由發聲。1050905
(中央社)
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