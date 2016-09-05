綠能商品拚南向 台廠搶攻東協市場

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2016新加坡亞洲綠色建築展是東南亞重要的綠能環保展，貿易商機無限，台灣將展出別具特色「台灣綠色商品DEMO屋」，積極搶攻新加坡及東協市場，落實新南向政策。

「2016年新加坡亞洲綠色建築展」（BEX Asia）將於9月7日到9日舉行，經濟部推動的綠色貿易專案辦公室及新加坡台灣貿易中心共同協助台灣綠建材廠商參與這個東南亞地區的重要綠能建築展。

新加坡台灣貿易中心指出，新加坡地狹人稠、高溫高濕度的天氣特性，加上能源高度仰賴進口，使新加坡欲以政策推動能源效率提升，並期許在2030年實現80%建築通過綠建築標章。

新加坡台灣貿易中心認為，這是台灣業者進入新加坡市場的絕佳時機。

值得注意的是，台灣廠商利用展覽期間同時舉辦產品發表會及貿易洽談會，積極拓展能見度及增加東協商機。

行政院今天宣布新南向政策推動計畫正式啟動，將由行政院經貿談判辦公室負責政策協調及推動執行，目標市場為東協10國、南亞6國及澳洲、紐西蘭等國家。1050905

(中央社)