越南開學日 校園熱鬧滾滾

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9月5日是越南「全民送孩子上學的日子」，全國各校同步舉行開學典禮，慶祝新學年開始，顯得相當熱鬧。圖為河內市一所幼稚園的開學典禮。中央社河內攝 105年9月5日

今天是越南「全民送孩子上學的日子」，各級校園上午同步舉行開學典禮，慶祝新學年開始，顯得相當熱鬧。

在河內市，學生們穿著新制服一早就到學校，各校擠滿準備參加開學典禮的學生。男生穿著白上衣、黑褲子，女生則穿著白上衣、黑裙子；高中女生則穿著白色越式旗袍，迎接新學年到來。

河內一所幼稚園開學典禮於上午舉行，包括升旗、校長與來賓致詞，以及開學打鼓儀式等，隨後由師生表演歌舞，學童則手拿小國旗或星星造型玩具，不斷搖來搖去，場面相當熱鬧歡愉。

統計顯示，今年越南全國共有2303萬名學生，其中幼教生487萬人、國小至高中生1570萬人，以及大專生246萬人。另外，共有教師130萬人。

越南國家主席陳大光也預祝各校順利開學，期許全國師生在新學年能有更好的表現。1050905

(中央社)