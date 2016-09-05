菲南爆炸案爆裂物 迫擊砲彈改裝
菲律賓總統杜特蒂家鄉納卯市的夜市爆炸案，警方初步調查發現，1枚以迫擊砲彈改裝而成的土製炸彈，奪走了14人的性命。
菲律賓警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）今天在記者會上宣布，鑑識人員根據現場蒐集到的爆裂物碎片及其他證物，認定歹徒是用手機引爆了1枚迫擊砲彈。
這種土製炸彈是穆斯林分離組織莫洛伊斯蘭解放陣線（MILF）的慣用手法，如果確為MILF成員所為，意味著政府除了要對付恐怖組織阿布沙伊夫之外，還將面對他們的同情者和支持者，讓菲國安全情勢更為複雜。
2日深夜10時20分左右，納卯市夜市發生爆炸事件，造成14人死亡， 71人受傷。政府強力清剿中的恐怖組織阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）宣稱犯案，但警方尚未證實此說。
警方根據夜市的監視器影片以及多名目擊者證詞，鎖定1男2女涉案，其中1人的畫像已經出爐，納卯市長薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）已懸賞100萬披索（約新台幣76萬元）追查此人下落，另出100萬披索給可以將他帶到市政府的人。
有關爆炸案的動機，警方目前朝3個方向進行調查：一、阿布沙伊夫報復政府的軍事清剿行動；二、毒梟欲分散政府在掃毒行動上的注意力；或是三、夜市攤販之間的彼此尋仇。
另方面，菲律賓共產黨也有說法，菲共1名發言人聲稱，美國與在菲同夥因感受到杜特蒂政府的威脅，而聯手製造了這宗爆炸案。
杜特蒂的政治立場被定位為「親中遠美」，上任後也開始積極與菲共與穆斯林分離組織推動和談，部分觀察人士認為，美國並不樂見這樣的發展。1050905
(中央社)
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