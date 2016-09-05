男子抓魚搞失蹤 無事自行返家

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宜蘭一名吳姓男子4日在蘇澳海邊抓魚，久未上岸，有人擔心他的安危報警處理。正當大批救難員漏夜冒著大雨搜救時，他在5日凌晨平安返家，引起外界議論。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 105年9月5日

宜蘭一名吳姓男子昨天在蘇澳海邊抓魚，久未上岸，有人擔心他的安危報警處理。正當大批救難員漏夜冒著大雨搜救時，他在今天凌晨平安返家，引起外界議論。

陳姓男子昨天下午4時在蘇澳鎮頂寮生態公園散步時，發現1名7歲男童獨自在海邊玩耍；經陳男向男童詢問後，男童說，「爸爸已經下海有一段時間沒有上岸了」。陳男當時驚覺不對，趕緊報警處理。

宜蘭縣消防局獲報後，在現場發現男童父親的衣服、拖鞋及車輛，隨即通報海巡署第一海岸巡防總隊等單位協助搜尋。大批救難員當時冒著大雨在海邊搜救，直到晚間約9時因天色昏暗、雨勢過大，才暫時收隊，待隔日清晨再搜救。

不過，相關救難單位今天凌晨1時接獲訊息通知，得知失蹤者已經平安無事。

海巡單位調查，吳男在被搜救期間，竟然都在抓魚和閒晃。

警方說，吳男獨留7歲孩童在海邊，已循警政婦幼系統通報，將由縣府評估是否需要另外安置孩童及對吳男裁罰。1050905

(中央社)