冬山鄉中秋晚會 喝茶看歌仔戲

冬山鄉中秋晚會「喝茶、看歌仔戲」，將由蘭陽戲劇團擔綱演出。（李忠一攝）

今年邁入第12年的宜蘭冬山鄉中秋晚會「喝茶、看歌仔戲」，將在9月9日、14日登場，今天鄉公所邀請鄉民在活動當日，一起偕同家人來喝茶看戲，感受傳統的文化氣息。

9日的晚會是在冬山鄉政中心前廣場舉行，14日在順安國小舉辦，2場活動都是晚上7時開始，由蘭陽戲劇團演出歌仔戲曲「穆桂英」、「樊江關」，鄉公所商請鄉內的茶藝高手備茗，讓民眾免費品嘗冬山素馨茶。

(中時)