手麻、常跌倒，小心是脊損前兆！60多歲的陳先生突然發現自己容易手麻、腳麻，有時候走路平衡感變差，檢查後才發現脖子上長了骨刺壓迫到脊髓神經，醫師表示，50歲以上民眾易因姿勢不良長出骨刺，結果骨刺壓迫到脊髓神經，但初期症狀並不明顯，往往都是身體遇到強烈撞擊，以致身體癱瘓，抱憾終身。

台北榮總神經外科主治醫師杜宗熹根據健保資料庫進行研究，發現台灣每年發生脊髓損傷的人數約4至5000人，而引起脊損的族群分別為青少年及高齡者，青少年會出現脊損的主要原因多為外傷，像是車禍、高處墜落等。

但值得注意的是，50歲以上民眾卻易因脊椎性退化疾病，造成骨刺壓迫神經，最後導致脊髓損傷

杜宗熹說，他曾收治多名50歲以上病患，一開始來門診都是抱怨手腳麻、或是走路不順，結果經過一連串檢查後，才發現頸部長出骨刺，壓迫脊隨神經，倘若經過強力撞擊，恐怕面臨癱瘓的可能。

杜宗熹說，若遇到這樣的狀況，除了要進行復健，降低骨刺對神經的壓迫外，也會請患者考慮手術，因為通常經過手術後，就能降低1.6倍至2倍的脊損的風險。

杜宗熹表示，脊髓損傷患者的壽命和一般人相去不遠，但患者久坐輪椅、缺乏運動，罹患心臟疾病的風險也比一般人高，也比較容易因為感染問題住院，像是曾飾演過超人的演員克里斯多夫李維就是因為褥瘡死亡。

脊髓損傷基金會董事長林進興表示，脊髓損傷患者無論是在醫療、復健或是生活上，對於患者個人及照顧者都很辛苦，整個人生幾乎是中斷的，因此，24日將在桃園石門水庫舉辦「礙的力量公益健走活動」，希望能邀請傷友一起站出來，號召民眾關心脊髓損傷，小心預防。

(中時)