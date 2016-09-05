「這圈子光怪陸離」 小艾堅決不讓女兒當明星

艾希頓庫奇覺得夫妻倆待的演藝圈太混亂，堅決不讓女兒當明星。(達志影像)

好萊塢男星艾希頓庫奇(Ashton Kutcher)與「黑天鵝」蜜拉庫妮絲(Mila Kunis)結婚滿1年，女兒Wyatt也將滿2歲，雖然事業、家庭兩頭忙的他們，婚變傳聞甚囂塵上，然事實上夫妻倆生活幸福，現正等著二寶誕生，日前小艾接受採訪，被問到對於孩子未來的打算，他堅決地表示什麼都好，就是不讓可愛的女兒進演藝圈，因為夫妻倆討飯吃的這圈子太亂了。

艾希頓庫奇最近接受《今夜娛樂(Entertainment Tonight)》專訪，大方聊了家庭跟孩子的二三事，事實上，小艾夫妻倆顏值超高，因此當初女兒Wyatt出生時，眾家媒體都搶著想看看孩子的模樣，而注重隱私的夫妻倆，便一直跟狗仔「對抗」至今，過程中甚至因為某家電子媒體曝光了Wyatt的模樣，惹怒小艾，因而挨告，是故，當小艾被問到未來是否會讓可愛的女兒當藝人時，奶爸斬釘截鐵表示不可能，至少在女兒長大成人、能夠為自己做決定之前，他不會同意此事，「保護她遠離這個光怪陸離的圈子，是我做爸爸的責任」。

小艾跟蜜拉都身為明星，但他們對娛樂圈生態所保持的態度是一致的，讓孩子平靜安全地成長，就是首要任務，他對社群網站也有一番見解，表示現在的他，懂得時時刻刻審慎監督自己，包含在社群上的po文，因為「說的話會引起討論，我有責任要扛」，形容在網路發文猶如將肉丟進籠子裡，無奈表示無論當初發文立意有多良善，「總有人會出來毀了一切」，話說得真切而沉重，也難怪他不想讓女兒進演藝圈了。

(中時電子報)