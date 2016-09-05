南台灣16家客運11日提供上千個駕駛職缺

因應7休1新制，中南、東南、以及高雄汽車客運公司等16家南台灣客運業者、以及全國營運的客運公司，本週日(11日)將在高雄捷運美麗島站舉辦聯合徵才，提供超過1000個以上的大客車駕駛職缺，爭取已經推有自用小客車駕照的小黃司機、以及想轉進客運產業者，由交通部補助直升大客車駕照的訓練費用13,500元。

主辦單位之一的交通部公路總局高雄區監理所今(5)日表示，此次參與聯合徵才的客運公司業者包括和欣汽車客運、漢程汽車客運、中南汽車客運、東南汽車客運、阿羅哈客運、南台灣汽車客運、屏東汽車客運、高雄汽車客運、國光汽車客運、統聯汽車客運、港都汽車客運、義大汽車客運、鼎東汽車客運股(山線營運區)、鼎東汽車客運(海線營運區)、嘉義汽車客運、以及嘉義縣公共汽車管理處等16家客運相關機構。

高雄區監理所說，南區首場「公共運輸推廣暨駕駛員人才招募會」，將在9月11日(星期日)下午2時開始，在高雄捷運美麗島站光之穹頂廣場舉行，只要已有小型車駕照的民眾，包括計程車司機、二度就業轉換跑道者、以及社會新鮮人，都是此次徵才鎖定的重點目標。

最好康的是，經過錄取者，本來參加直升大客車駕照的訓練費用13,500元，全部由政府補助，高雄區監理所長冬啟程說，目前全國的客運駕駛職缺約1500個，南台灣的部份大約480個，希望建立媒合平台，提供客運相關機構與有意從事客運駕駛的人，一個良好的聘用、與就業機會。

(工商)