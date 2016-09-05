倫敦大火350週年 焚毀城市模型象徵重生

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倫敦當局今天放火焚燒泰晤士河（River Thames）上重現17世紀古倫敦的木造模型，來紀念350年前的倫敦大火。大火讓倫敦浴火重生，催生出一座現代化城市。

法新社和加拿大廣播公司新聞網（CBC News）報導，貫穿倫敦市區的泰晤士河畔擠滿民眾，圍觀長達120公尺的巨大模型和熊熊烈火燃燒的壯觀景象。

民眾用智慧型手機拍照，記錄漂浮在河面上的物模型遭大火吞噬的景象。

還原1666年9月2日發生的倫敦大火場景，所焚毀的模型雕塑為美國藝術家白斯特（David Best）的作品，無法到場者也可收看網路直播。

倫敦大火起於9月2日位於普丁巷（Pudding Lane）一間麵包鋪失火，一直蔓延到9月5日才撲滅，造成8成木屋燒毀。

估計當時8萬名居民中有7萬人因這場災難無家可歸，1萬3200戶房屋、87座教區教堂和聖保羅大教堂（Saint Paul's Cathedral）都被焚毀。（譯者：中央社陳昱婷）1050905

(中央社)