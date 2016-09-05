喚醒記憶 高市啟用大陳故事館

這是大陳人的糖糕、薑茶麵、魚麵等，在旗津居住約1甲子的賈冬妹在「大陳故事館」啟用今天，介紹大陳人可口的佳餚，也不吝請大家品嚐，認識大陳文化。

1955年最後一批來台的大陳軍民（義胞）落腳高雄市旗津區實踐里，約1甲子的時間，他們在此從事漁撈、碼頭工作，成了旗津人；不過他們也有大陳的血統，不少人家還保有大陳的生活習慣，日常飲食也不忘大陳美食。

高市府爭取到海軍舊技工宿舍挪用做為「大陳故事館」。大陳故事館今天啟用，近百名大陳居民歡喜參加，也端出一道道大陳料理、出借家裡「陳封」已久的壓箱寶物，有老奶奶的三寸金蓮鞋、鳳冠霞被等，還有一幅幅美食地圖等，希望將大陳文化讓更多人知道。

台北市議員梁文傑應市長陳菊之邀出席活動。梁文傑是大陳人，他說父親早年落腳林園區，後來全家到台北生活，有了全新的人生。

陳菊出席大陳故事館啟用式，她說高雄市是移民的城市，大家在此討生活，慢慢地生成了「他鄉變故鄉」。她允諾還要再旗津推出更多的建設，希望讓旗津人的活越來豐富、多采。

中山大學參與旗津的多項社區發展，校長鄭英耀肯定旗津的多元文化。旗津區長吳永揮行銷9月24日在旗津蔣公感恩堂舉辦的「大陳美食節」活動，歡迎民眾按讚免費品嚐。1050905

(中央社)