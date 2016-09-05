佐科威訪阿里巴巴 邀馬雲任經濟顧問

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印尼總統佐科威參加20國集團（G20）杭州峰會，除了會見中國大陸國家主席習近平，也參觀阿里巴巴西溪園區，會阿里巴巴創辦人馬雲，邀請他擔任印尼經濟顧問。。

佐科威近日前往杭州，參加20國集團（G20）杭州峰會。他也藉參加此次會議，撥空參訪阿里巴巴西溪園區，與馬雲閉門會議。

佐科威總統邀請馬雲擔任印尼經濟顧問。他說，印尼有很多中小企業，希望能夠推動印尼中小企業和阿里巴巴平台結合，幫助印尼中小企業進入中國大陸及全球市場。

馬雲表示，阿里巴巴的商業模式非常適合印尼市場。他還向佐科威介紹他倡導的eWTP（世界電子貿易平台）理念，希望幫助中小企業和年輕人進入全球市場，幫助年輕人通過手機和電腦實現「全球買，全球賣」，而印尼也將會是eWTP中一個非常重要的國家。

事實上，阿里巴巴集團旗下的下B2C平台天貓國際中，印尼的麝香貓咖啡、印尼炒飯調味包等印尼商品，早就成為許多消費者的鍾愛商品。

會談後，佐科威也前往天貓國際展示中心，了解印尼商品在中國大陸的銷售情況。1050905

(中央社)