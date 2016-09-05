美同意廠商在印度生產F-16F-18
美國五角大廈已決定支持波音和洛克希德馬丁在印度設立製造F-18和F-16生產線，消息透露，這項決定已由美國國防部長卡特，在印度國防部長巴里卡訪美時告知。
「印度斯坦時報」（Hindustan Times）今天引述消息來源說，卡特（Ashton Carter）上周在巴里卡（Manohar Parrikar）訪美時，當面告知五角大廈已經同意波音（Boeing）和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）在印度設立F-18和F-16生產線。
根據報價，波音的F-18每架約1億美元（約新台幣31.68億元），洛克希德馬丁的F-16每架約7000萬美元（約新台幣22億餘元），因此這是一項鉅額投資，且為印度航空製造業帶來巨大飛躍。
更重要的是，印度希望藉著F-16、F-18在印度生產製造，可以取得美國戰機引擎和雷達的技術授權。
匿名官員表示，由於瑞典紳寶（SAAB）為取得印度空軍訂單，願意在印度生產製造獅鷲（Gripen）戰機並提供引擎和技術轉移，因此美國政府並不會阻擋這些技術轉移給印度。
此外，消息來源透露，美印還討論了印度向美採購「掠奪者」（Predator）無人機及數據資料鏈共享等敏感議題。1050905
(中央社)
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