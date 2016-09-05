華南金控支持藝文 邀請米夏‧麥斯基來台演出

大提琴泰斗米夏麥斯基將於年底與女兒莉莉麥斯基來台演出。(時藝多媒體提供)

華南金控長期支持藝文活動，推廣優質展演不遺餘力，今年底邀請大提琴傳奇演奏家米夏‧麥斯基攜其女—莉莉‧麥斯基登臺演出，將在12月4日於國家音樂廳帶來《米夏‧麥斯基獨奏會》，再現屹立不倒的大提琴神話。

米夏‧麥斯基為當代具代表性的大提琴演奏家之一，師承大提琴巨匠姆斯蒂斯拉夫‧羅斯特羅波維奇和格雷戈爾‧皮亞蒂戈爾斯基，羅斯特羅波維奇甚至讚其「年輕一代中最出色的大提琴家之一。他的演奏將詩意、精緻的優雅感與強烈個性和輝煌技巧融為一體。」自18歲在莫斯科的柴可夫斯基大賽中奪下首獎後，米夏‧麥斯基的足跡遍佈歐、美、亞各地舞臺，深受世界各地樂迷喜愛，是德意志（DG）唱片公司的專屬簽約藝術家，並與維也納和柏林愛樂等世界知名樂團合作，相繼錄製了三十多張唱片，極受好評，並多次接受聲望卓著的東京「Record Academy Prize」肯定，獲「德國唱片大獎」、「巴黎唱片大獎」、「年度金音叉獎」等獎項，並三度獲得「回聲古典大獎」。本次台北演出將以加布里埃爾‧佛瑞典型的三段式大提琴協奏曲「悲歌」揭開序幕，繼而以改編的詠嘆調「我心花怒放」與「吟遊詩人」等精彩曲目回饋樂迷的期待，以經典的演奏形式獻上雋永深刻的樂曲，展現大師淬鍊多年的精湛琴藝。

華南金控是台灣第一家成立的金控公司，穩健經營的品牌形象與米夏‧麥斯基經典大師印象相互輝映，因此特別贊助該場音樂會，以實際行動支持藝文展演。《2016米夏麥斯基獨奏會-鋼琴協奏:莉莉麥斯基》即日起至9月7日獨家開放華南卡友搶先購票；活動售票期間，刷華南信用卡可享全台最低95折優惠。

表演資訊

2016米夏麥斯基獨奏會-鋼琴協奏:莉莉麥斯基

時間：2016/12/04 下午 14:30

地點：國家音樂廳(台北市中山南路21-1號)

票價：3800/3400/2800/2400/1800/900元(輪椅席)

主辦單位：時藝多媒體

獨家贊助：華南金控

(中時電子報)