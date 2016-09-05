亞洲門戶交流戰 桃猿再赴石垣島戰羅德
Lamigo桃猿自2014年起和日職千葉羅德海洋展開交流賽，今年季前也赴石垣島進行「亞洲門戶交流戰」，桃猿隊5日公佈，2017年將再度造訪石垣島，在2月11日(六)以及2月12日(日)與羅德進行2場賽事。
桃猿在2014年邀請羅德隊來台進行「桃園最強Power Series2014」台日交流挑戰賽，今年季前桃猿則赴石垣島羅德春訓基地，雙方進行兩場交手，不只交流球技，場下啦啦隊也互相較勁，兩隊合計5場的交手中，桃猿拿下3勝2敗。
為推廣石垣市冬季觀光行程，「亞洲門戶交流戰」明年將繼續在石垣島進行，時間為2月11日(六)及2月12日(日)，地點仍是石垣市營棒球場，桃猿也將推出專屬應猿團，開放球迷報名以及參加球星晚宴，相關消息請上Lamigo旅行社官網以及粉絲團上詳細的報名資訊。
石垣市長中山義隆先生說：「今年千葉羅德海洋隊春訓時舉辦與Lamigo桃猿隊的交流戰，非常熱鬧。我們確定明年2月11、12日在石垣島再次邀請雙方進行交流。希望台灣以及Lamigo的球迷朋友們來到石垣島幫球隊加油，享受比賽、享受石垣牛和石垣島美麗的風景。」
千葉羅德海洋隊社長山室晉也先生表示：「前年Lamigo桃猿隊招待我們到台灣進行3場交流戰，今年在我們的春訓基地石垣島進行2場交流戰，雙方由上到下都獲益良多。我們很榮幸明年在石垣島三度迎戰Lamigo桃猿隊，歡迎大家來看我們的春訓。」
(中時電子報)
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