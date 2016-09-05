北海道「哈味」來襲 興航首推機上生鮮宅配
北海道「哈味」來襲，復興航空機上宅配添生力軍。從明天（6日）起到22日，復興航空與北海道經濟產業局攜手，推出北海道富良野哈密瓜機上宅配服務，不僅如此，期間內搭乘桃園－北海道（旭川、函館、札幌）來回航班的旅客，還能在機上餐點品嘗原產地直送的「哈味」。
有別以往宅配服務，復興航空指出，這是首度試行機上生鮮宅配，活動期間內，指定航班全艙等的機上餐水果皆為富良野嚴選哈密瓜，口味甘甜清脆，提供旅客試吃，旅客若想宅配到家，可向空服組員訂購，兩顆哈密瓜一組售價台幣2199元，配送日期9/25、9/28、10/2、10/5四選一。
哈密瓜是北海道水果之王，來自富良野的哈密瓜，得天獨厚的生長條件，從空氣、水源、土壤，加上長時間日照與溫差，孕育出品質優良、香甜多汁的頂級哈密瓜，依現行法令，台灣觀光客無法從海外帶哈密瓜回台，因此，北海道經濟產業局透過與興航合作，結合機上餐點體驗，並推出機上銷售宅配服務，拓展北海道農產品在台出口。
當地農產達人也分享讓哈密瓜更美味的小撇步，當瓜皮從綠色轉黃時，將哈密瓜倒過來按一下中心的「酒窩」，有點軟即代表成熟，正是絕佳品味時機，吃之前將哈密瓜放入塑膠袋內，防水分蒸散，冰2到3個小時，再對半切開，就能享受來自北海道的甘甜「哈味」。
復興航空每天皆有飛北海道的航班，札幌、函館、旭川三個航點可不同點進出，提供旅客更彈性的旅行規劃。
(工商)
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