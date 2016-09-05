嘉大兒童劇團開演 多元文化貫穿劇情
嘉義大學幼兒教育學系向日葵兒童劇團今年推出兒童劇公演戲碼「鯊魚來了」，今天在嘉義市垂楊國小首演，以多元文化包容為主題貫穿劇情，讓小朋友尊重文化差異。
嘉義大學幼兒教育學系表示，兒童劇公演戲碼「鯊魚來了」今年巡演至9月9日，共演出10場，演出地點包含台南、嘉義、台中、南投等縣市的國小及幼兒園。
向日葵兒童劇團團長林佳穎表示，希望藉由兒童劇的演出，表達對新住民子女的關懷，並將多元文化觀念傳給偏鄉及新住民子女比例較多的學校。
林佳穎指出，經過兒童劇演出的籌備過程，對於不同國家的文化有更深入認識，也有助於自己將來投入幼教教育。
「鯊魚來了」以多元文化包容為主題貫穿劇情，藉由顛覆對鯊魚的刻板印象，展現多元文化融合，讓更多小朋友尊重文化差異、減少因刻板印象而產生的誤解。
嘉大幼教系教授葉郁菁表示，新住民二代人數越來越多，目前承辦「新住民二代培力計畫」，希望協助新住民二代了解優勢，開啟未來就業視野，將來順利進入就業市場，成為職場優質人力資源。1050905
(中央社)
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