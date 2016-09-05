桃園地景藝術節 9月吸睛登場

桃園讓世界看見！2016桃園地景藝術節9日於新屋及八德二區熱鬧登場，以石滬、陂塘、海岸、自然生態等在地特色景觀創造37件藝術裝置，相當特別。

桃園市政府主辦，文化局承辦的2016桃園地景藝術節將9日登場！今年以石滬、陂塘、海岸、自然生態等極具在地特色之景觀做為地景藝術節策畫核心，歷經一年多與在地居民的醞釀，今年透過74場行動藝術計畫及工作坊，由32組藝術家團隊現地創作或與居民協作出37件藝術裝置。

桃園市長鄭文燦今天在永安漁港召開宣告記者會，引領民眾沿線參觀新屋展區藝術作品，他表示，地景藝術節是市民共同參與打造桃園地景的文化運動，他邀請國內外的朋友來桃園，感受桃園獨特人文自然景觀與藝術作品融合的火花，重新認識桃園之美！

地景藝術節是桃園具潛力的觀光亮點，今年以地方覺醒、社區風動、藝術打樁三大主軸，及社區參與、在地特色、環境永續、循環經濟四大價值打造在地藝術活動品牌！民眾可沿著海岸線漫遊新屋沿岸風光及裝置藝術，走進社區體驗村落風貌，參觀觀光工廠與藝術品的火花，悠遊八德陂塘公園，由共32組國內、外知名藝術家及團隊進駐實地創作，從個人作品到與當地民眾的集體創作，帶來精采紛呈的感官饗宴，打造無圍牆美術館，感受桃園源源不絕的創意能量。

今年由國際大師林舜龍創作「永生海」，也於今天正式揭開神秘面紗，藝術家及團隊在現地創作過程中，即引起不少路過遊客的注目。「永生海」以數以千計、長短不一的竹子為結構，形塑向上竄升如氣流、向外展延如海流的意象，以充滿生命張力的線條，象徵著永生不息之意象，或直或曲編織出一座充滿光線以不同角度注入的空間。

擅長結合環境藝術與生活空間、多次參加日本越後妻有大地藝術祭與瀨戶內國際藝術祭的藝術家林舜龍老師表示，「永生海」取名靈感來自「永安」漁港，他希望創造一個空間讓人能充分感受在地的環境氛圍，並體會海洋生態永續的價值，他說，海洋永生才得以永安。1050905

(中央社)