口湖鄉長補選支持不同人 老友起衝突

雲林縣口湖鄉長補選白熱化，不同支持對象的幾十年老友，疑似爆發抓衣、口角爭執，雙方都訴求譴責暴力及理性選舉，聲稱被害一方向警方報案；台西警分局今天表示，依法處理。

雲林縣口湖鄉長因為涉及圖利案遭解職，依法補選鄉長，將於11日投開票，4名參選人分別是民進黨徵召的雲林縣議員林哲凌、前鄉長蔡永常的縣議員女兒蔡孟真、鄉民代表王溪邊、前鄉農會總幹事呂老乾，後3人皆無黨籍。

蔡孟真今天上午召開記者會譴責暴力，她指出，林哲凌昨天造勢晚會時，年已7旬的林姓支持者在一旁空屋觀看，卻遭到對方何姓姑丈出手打人，已驗傷並向警方報案。

聲稱被打的林姓男子指出，到林哲凌晚會旁空屋，是要聽一聽到場政治人物的演講，希望學習學習；不料何姓男子出手拉衣捶胸，造成胸部受傷、尿袋導管脫落，已做筆錄，指控對方傷害、恐嚇、妨害自由。

與林姓男子認識30、40年、同樣7旬的何姓男子說，造勢晚會時走到一旁巷弄接電話，發現林男在空屋低頭猛記筆記，他將桌子撥開，拉住其胸口衣服，對方試圖逃出，雙方爆言語及拉扯爭執，並未出拳打人，不理指控。

蔡孟真及支持者在競選總部高呼「譴責暴力」，林哲凌透過臉書表達理性選舉；雲林縣警察局台西分局表示，會依法處理，並呼籲參選人陣營及支持者要平和、理性，避生事端，以免扭曲選舉或觸法。1050905

(中央社)