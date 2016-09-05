張漢明全球植牙賽奪冠 魏明谷表揚

彰化縣花壇鄉牙醫師張漢明參加全球植牙病例競賽，擊敗各國好手獲得冠軍，彰化縣長魏明谷今天表揚他，肯定其頂尖醫術。

在花壇鄉開設牙醫診所的牙醫師張漢明，日前參加全球植牙病例競賽，以協助一名27歲女老師的植牙病例，擊敗中國大陸北京大學與歐美國家大醫院等各國牙科醫師，奪下第一名，縣長魏明谷今天接見張漢明，致贈獎牌，讚揚他是台灣及彰化之光。

號稱牙科界奧林匹克的全球植牙病例競賽，是由德國牙科材料及儀器製造商公司舉辦，今年是第2屆，共有全球數百名牙醫師參賽，張漢明以自己完成的病例參加競賽，經過初賽、複賽嚴格評比，最後在決賽擊敗來自世界各地的155個病例，奪下冠軍。

魏明谷說，台灣的牙科醫療技術有目共睹，張漢明在世界比賽獲好成績，代表台灣及彰化的牙醫植牙技術領先全球，感謝張漢明在植牙醫療技術的成就與付出，而他擔任牙醫師25年，對病患「視病猶親」，同時不斷以提升牙科醫療技術為目標。

魏明谷提醒縣民，要有健康身體，就要從牙齒保健來落實，彰化縣政府針對縣內國小學童，就開始宣導口腔衛生保健，也鼓勵民眾多注意口腔保健，並儘量少喝含糖飲料。1050905

(中央社)