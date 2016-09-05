馬雲買下大陸肯德基？陸媒：有些誇張

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阿里巴巴集團關係企業螞蟻金服投資百勝中國的消息傳出後，有說法稱阿里董事長馬雲「買下」肯德基中國事業。但陸媒指出，螞蟻金服僅投資5000萬美元，前述說法「有些誇張」。

北京晨報今天報導，肯德基（KFC）、必勝客母公司百勝集團2日宣布，已與春華資本集團及螞蟻金服達成協議，這兩家公司將累計向百勝中國事業投資4.6億美元。

百勝中國從百勝集團分拆出來後，預定11月1日以「YUMC」代碼在紐約證券交易所掛牌。春華資本創辦人胡祖六將擔任百勝中國非執行董事長。

報導指出，先前盛傳「馬雲買下KFC」的說法無疑有些誇張。

公告顯示，春華資本這次投資額為4.1億美元，螞蟻金服投資額僅5000萬美元。兩者合計獲得百勝中國的股權將介於4.3%至5.9%，具體持股比例將取決於股價。

不過，百勝中國獲得投資的消息發布後，外界還是對馬雲的「逆襲」津津樂道。

馬雲2014年底在「2014兩岸企業家台北峰會」演講時說，年輕時曾投履歷到肯德基，「當時有25個人一起去應徵，24人都應徵上了，只有1個沒上，那個人就是我！」1050905

(中央社)