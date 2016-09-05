動物園廢棄鍛鍊場 稀有蜻蜓進駐

台北市立動物園今天表示，園內一處體能鍛鍊場因風災受損封閉，卻意外成為野生動物的絕佳棲息地，近日在該區發現稀有的晏蜓科蜻蜓「喙鋏晏蜓」，是在園內被記錄到的第86種蜻蜓。

動物園表示，園內原本有一處依山形而設計的體能鍛鍊場，但自民國90年連續颱風造成土石坍方，因無法修復而封閉。由於人跡罕至蔓草叢生，漸漸地野生動物紛紛來到此地聚集，包括各種蜻蜓、蝙蝠、蜘蛛、蛇、蜥蜴等原生動物，連外來種斑腿樹蛙、鳳眼方環蝶等也搶著進駐。

今年颱風季節來臨前，動物園整治體能鍛鍊場內的溝渠，清除淤積的泥砂，較低窪處逐漸形成一個小水池。調查園區蜻蛉目動物多年的輔導員陳賜隆，持續仔細觀察後，在此發現第一次出現在園內的「喙鋏晏蜓」。

動物園說，喙鋏晏蜓喜愛棲息於低、中海拔的森林內小型池塘及沼澤，有時也會利用遮蔭良好、稍有積水的廢棄浴缸。由於棲地隱密的關係，在國內是比較晚才被研究人員紀錄到的種類。喙鋏晏蜓的體型比一般蜻蜓大上許多，體長約7到7.7公分。

動物園說明，蜻蜓聽不見聲音也聞不到味道，沒有聽覺及嗅覺，主要仰賴視覺生活，因此觀察蜻蜓時並不怕聲音干擾到牠們，但仍然要極緩慢的移動，才不會驚擾到視覺極佳的牠們。

動物園說，全台約有160種的蜻蜓，這次發現的喙鋏晏蜓，是在動物園內現蹤的第86種蜻蜓。1050905

(中央社)