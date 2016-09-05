肯德基打造「南洋烤肉食堂」快閃店

我要評比

肯德基「KFC南洋沙嗲烤雞」南洋香聚餐內含南洋沙嗲烤雞、咔啦脆雞、香酥脆薯、原味蛋撻、百事瓶裝可樂，售價499元。（圖片提供／肯德基）

想到東南亞就想到當地食物酸辣甜的口感，在CNN美食排行榜上有名的沙嗲，更是東南亞為人津津樂道的美食之一。肯德基推出全新「南洋沙嗲烤雞」，不必出門就能品嘗熱騰騰的異國料理，即日起至10月10日止於台北八德門市打造「南洋烤肉食堂」快閃店。

「南洋沙嗲烤雞」特製沙嗲選用13種以上香料調味，現烤後伴隨淡淡花生香氣，讓人吮指回味。肯德基與台灣啤酒合作，每周五～周日於快閃店購買南洋沙嗲烤雞系列套餐（不含單點），出示發票及facebook打卡，即可免費兌換台灣啤酒蜂蜜啤酒，數量有限送完為止。

(中時)