警取締騎車抽菸 意外逮到通緝犯

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新竹市56歲吳姓通緝犯低調躲藏半年餘，不料4日晚間犯了菸癮，忍不住邊騎車邊抽菸，痛快吞雲吐霧時，沒發現已被警方盯上，員警本要開單取締，不料查明身分後發現是通緝犯，當場逮捕歸案。

警方調查，吳男有多起公共危險前科，去年酒駕落網，不料從此人間蒸發，昨晚意外因騎車抽菸被逮，他滿臉無奈說「早知道就戒菸了！」如今吳嫌除了被解送歸案，還得加吃1條邊抽菸邊騎車罰單。

(中時)