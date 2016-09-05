係金「A」！ 美教授願賭服輸給全班滿分
美國俄亥俄州立大學（Ohio State University）老師和學生打賭，如果有人能從教室最後一排，將紙球丟入前方黑板的垃圾桶內，他就讓全班同學本次的測驗全部拿「A」，說完就有名同學起身挑戰，最後成功讓老師認輸、全班拿到滿分的成績。
據英國每日郵報（Daily Mail）報導，美國俄亥俄州立大學一名物理學教授卡藍（Dr. Christopher Callam）在課堂中和同學打賭，如果同學們有人能從階梯教室最後排將紙球投入前方的垃圾桶內，他就讓全班拿到「A」的成績，此時一名學生站起，輕鬆地讓紙球掉入垃圾桶內，引起全班同學歡呼，而卡藍也願賭服輸，給了這群孩子一個「A」。
有學生爆料，這堂有機化學課是由卡藍教授開設，他每年在課堂上都會和學生做這個打賭，而他總是在現場隨機挑選學生執行這個「不可能的任務」，今年有人完成這個賭注，老師也守信用地給了滿分，引起網路社群上不小的騷動。
但該名學生也提醒其他質疑的觀眾說，「這個測驗的成績並沒有關鍵性的影響，大概僅占整學期成績不到百分之3的比重，老師並不是譁眾取寵，我們也沒有拿到不該拿到的成績，請大家放心吧！」
(中時電子報)
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