台日交流高峰會 竹縣分享低碳家園理念

我要評比

新竹縣政府今天表示，縣長邱鏡淳帶著低碳永續家園全國最高「銀級」評等的城市治理經驗，至日本參加台日交流高峰會，與日本各界分享。

竹縣府表示，邱鏡淳2日偕同環保局低碳辦公室主任洪雲杰、議長張鎮榮辦公室主任余金動等人，前往日本和歌山縣參加台日交流高峰會，今天也於會議上分享「低碳家園」城市治理經驗。

邱鏡淳表示，為因應全球暖化，西元2013年起就成立「低碳永續家園推動平台」，並親自擔任召集人，整合12個局處資源，推動各項節能減碳行動項目，並設定環保五大目標，2015年更榮獲環保署低碳永續家園全國最高「銀級」評等的肯定。

邱鏡淳向日本好友們分享，永續家園是每個城市經營的目標，六大運作機能，從資源循環、低碳生活、綠色運輸、生態綠化、綠能節電到永續經營，每個面項都需要政府、企業及民眾的全力支持。

縣府指出，邱鏡淳此行造訪了桃山資源再生中心，了解水肥等有機性污泥的堆肥化及生化氣體發酵產電的再利用；由花王和歌山廠環保科技館看到企業致力於減碳及產品碳足跡認證的重要性。

此外，邱鏡淳也參訪貴志川線貓站長的主題列車。他表示，透過貓站長「小玉」的行銷，鼓勵民眾搭程低碳運輸工具，不僅有亮點夠吸睛，也能幫助減碳，與新竹縣「一線九驛」動漫列車構想不謀而合。

縣府指出，邱鏡淳還專程拜訪和歌山市長尾花政啟，暢談城市永續發展理念，更期待能進一步締結友好城市，互相交流。和歌山打造台灣味的七曲夜市，裡面有客家擂茶、台灣啤酒、三太子、烤香腸等攤位，竹縣府人員也前往參觀。1050905

(中央社)