屏科大APEC區域發展研習 13國參加

「2016青年水資源永續教育暨APEC區域發展中心的研習工作坊」在屏東科技大學舉行，今天開幕，有來自13個經濟體的專家參加。

這次工作坊有來自日本、韓國、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、加拿大、香港、美國、越南、巴布亞紐幾內亞、印度和台灣等的專家參加，在水資源短缺日益明顯的威脅情形下，研討如何提升APEC區域的水資源的永續發展。

屏科大表示，「2016青年水資源永續教育暨APEC區域發展中心的研習工作坊」提供一個平台，促進會員國間的連結及知識、經驗和技能的分享，以加強人力資源開發，透過討論中的互動，尋求解決APEC會員國間在水資源管理中教育上的差距。

會議邀請到日本東京大學教授久保、泰國水資源協會理事長阿比洽特、美國德州農工大學教授費普斯及水利署防災中心主任謝明昌進行專題演講，他們將就需求管理角度節省水資源的手段、灌溉管理和水資源短缺、氣候變遷和灌溉以及洪水和災害管理策略等議題進行演說。

5天的研習會也將擬定對抗災害的可行策略。1050905

(中央社)