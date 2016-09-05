美網 喬帥輕取艾德門 晉級8強

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塞爾維亞「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic）今天在美國網球公開賽以6比2、6比1、6比4，擊敗世界排名84的英國選手艾德門（Kyle Edmund），挺進男單8強賽。

這是艾德門首度闖入大滿貫賽第4輪，對上世界排名第一且是上屆冠軍的喬帥，他前兩盤險些掛零。

喬科維奇8強賽將對上第9種子法國網球名將宋嘉（Jo-Wilfried Tsonga），宋嘉甫以6比3、6比3、6比7（7/9）與6比2擊敗美國選手沙克（Jack Sock）。

喬科維奇說：「一兩天沒打網球後，能打個完整的比賽感覺真棒。」（譯者：中央社許湘欣）1050905

(中央社)