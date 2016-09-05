傳自殺式恐攻 大馬尼拉全面警戒

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在坊間盛傳有來自南部的炸彈客將在馬尼拉發動自殺式炸彈攻擊之際，菲律賓警方宣布，大馬尼拉地區仍處於「全面警戒」狀態。

菲律賓首都區警長艾爾巴耶德（Oscar Albayalde）今天在1份聲明中說，在「全面警戒」狀態下，所有警員取消休假，返回崗位執勒，大馬尼拉地區居民將感受到更高的警方能見度。

2日深夜10時20分左右，納卯市夜市發生爆炸事件，造成14人死亡，71人受傷。政府強力清剿中的恐怖組織阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）宣稱犯案。

坊間流傳，阿布沙伊夫下一個目標就是首都大馬尼拉地區。

1則手機簡訊寫著，「警方接獲恐攻情資，有4名來自巴西蘭島的女子，打算在馬尼拉商場進行自殺式炸彈攻擊，大家小心！」

巴西蘭島（Basilan）位於菲國南部，是阿布沙伊夫活躍的地區之一。

另1則簡訊則稱，「有來自南部的穆斯林女子欲在馬尼拉及納卯市發動自殺式攻擊，目標為總統、警察總長及人潮聚集之處，近期宜避免出入這些場所。」

艾爾巴耶德表示，警方未接獲相關情報，但已在轄區多處設置臨檢站，並增派員警巡邏商場、市集與車站等人流眾多的地方。此外，軍方不久後也將開始支援警方，維護首都地區的安全。

菲國各大城市的港口與機場，均已加強安檢措施，旅客大排長龍。

恐攻傳聞風聲鶴唳，馬尼拉有4所大學今天接獲炸彈威脅而宣布停課，經警方拆彈小組搜查，證實只是虛驚一場，有可能是學生不想上課的惡作劇。1050905

(中央社)