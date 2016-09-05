舉發不當黨產 最高獎金1億元
不當黨產處理委員會今天召開第一次委員會議，會中通過「獎勵舉發政黨及其附隨組織不當取得財產辦法」，舉發不當黨產最高可獲新台幣1億元獎金。
辦法規定，向不當黨產處理委員會提供政黨、附隨組織或其受託管理人的財產所在、來源、取得方式或處分等相關資訊，並因而使不當黨產委員會發現並追回政黨、附隨組織或其交付、移轉並登記於受託管理人隱匿、遺漏申報的財產或不當取得財產者，可以依辦法發給獎金。
辦法規定，獎金金額視其所提供事證的重要性，不超過該財產價值百分之一比例範圍內，由不當黨產處理委員會循預算程序核發，最高1億元為限。
數人共同舉發同一事項則平均分配，但不當黨產處理委員會所屬人員及人員配偶、前配偶、四親等內的血親或三親等內的姻親不適用獎勵規定。
舉發者不可以匿名或不以真實姓名舉發；委託他人、以他人名義舉發或受委託而舉發，或是內容空泛，無具體事證，也不發給獎金；已發給者，應撤銷並以書面命其返還。
辦法規定，不當黨產委員會對於舉發人的姓名、年齡等足資識別身分的特徵及舉發內容等資料，應予保密。1050905
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。