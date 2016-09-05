舉發不當黨產 最高獎金1億元

不當黨產處理委員會今天召開第一次委員會議，會中通過「獎勵舉發政黨及其附隨組織不當取得財產辦法」，舉發不當黨產最高可獲新台幣1億元獎金。

辦法規定，向不當黨產處理委員會提供政黨、附隨組織或其受託管理人的財產所在、來源、取得方式或處分等相關資訊，並因而使不當黨產委員會發現並追回政黨、附隨組織或其交付、移轉並登記於受託管理人隱匿、遺漏申報的財產或不當取得財產者，可以依辦法發給獎金。

辦法規定，獎金金額視其所提供事證的重要性，不超過該財產價值百分之一比例範圍內，由不當黨產處理委員會循預算程序核發，最高1億元為限。

數人共同舉發同一事項則平均分配，但不當黨產處理委員會所屬人員及人員配偶、前配偶、四親等內的血親或三親等內的姻親不適用獎勵規定。

舉發者不可以匿名或不以真實姓名舉發；委託他人、以他人名義舉發或受委託而舉發，或是內容空泛，無具體事證，也不發給獎金；已發給者，應撤銷並以書面命其返還。

辦法規定，不當黨產委員會對於舉發人的姓名、年齡等足資識別身分的特徵及舉發內容等資料，應予保密。1050905

(中央社)