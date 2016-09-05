藥酒假交易掏空華豐 股市炒手張滔遭起訴

知名股市炒手「大業張」張滔涉及多起炒股案，目前去向不明。台北地院在審理張滔涉及的另起炒股案中，發現張曾以旗下華豐生物科技公司與傑林公司進行假交易，掏空華豐生物科技1705萬元，向台北地檢署告發。北檢今偵結，依偽造文書、背信罪起訴張滔。

65歲的張滔曾涉及麗正炒股案，遭判刑8月確定卻拒不報到入監，目前遭北檢通緝中。此外，張滔還涉台開炒股案被判刑5月確定，另因華豐輪胎案、眾星國際炒股案，分別被彰化地院、台北地院判刑3年2月、7年。

北院審理眾星國際炒股案時，發現張涉嫌於2008年間，利用胞弟證券戶下單買賣股票，另利用華豐生物科技公司以「購買藥酒」為名目，與傑林公司假交易，掏空華豐1705萬元，並將錢私自挪用償還丙種墊款，北檢調查後，今日提起公訴。

另方面，北院也在眾星國際炒股案中告發盛天隆負責人汪嘉新，認為汪2011年擅自以公司名義開立1325萬元的支票，借給太子汽車集團的負責人許勝發，但許還錢後，汪卻將借款私吞，北檢今一併依業務侵占罪將汪起訴。

(中時)