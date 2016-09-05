MLB》總算等到你！柯蕭有望本周重返大聯盟
洛杉磯道奇王牌柯蕭因傷缺陣近3個月，總算有望回歸大聯盟舞台，道奇總教練羅伯茲5日透露，雖然目前尚未公布輪值，不過最快在10日對上馬林魚系列賽時，就可看到柯蕭重新站上大聯盟投手丘。
柯蕭本季出賽16場比賽，拿下11勝2敗的成績，自責分率是超水準的1.79，但6月27日傳出椎間盤突出傷勢後，近3個月未在大聯盟出賽，他昨於1A小試身手，主投3局狂飆5K無失分，34球中更多達23個好球，表現相當完美，羅伯茲計劃讓他在馬林魚系列賽重返戰場。
傷後首場登板，柯蕭對直球及滑球的狀況相當滿意，不過拿手的曲球則尚未到定位，談到傷勢狀況，他說，「一旦我坐了一下、身體冷下來，疼痛感就會出現，不過今晚測試感覺很好，我想我應該可以進到下一階段了，我已經錯過太多場比賽，我會盡快找回曲球的狀況，畢竟在大聯盟生存，沒有太多犯錯的空間。」
另外，日前柯蕭長期合作的戰友艾利斯被交易，讓他情緒大受影響，是否也會影響他回歸後的表現，或許也是個可以關注的重點。
(中時電子報)
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