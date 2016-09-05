交通安全納入課程 交部、教部達4點共識

我要評比

左至右為教育部黃月麗司長、交大張新立教授、交通部政務次長王國材、教育部蔡清華次長、靖娟基金會執行長林月琴、交通部謝界田參事。（圖/交通部提供）

學生機車事故造成不少傷亡，交通部向教育部爭取將交通安全納入學校課程，向下扎根交安觀念，交通部政務次長王國材今天上午赴教育部，拜會教育部政務次長蔡清華。

王國材會後表示，雙方討論過程氣氛良好，初步達成4點共識，目前已有31所大專院校一、二年級開設交通安全通識課程，如有需要，交通部將邀專家學者研發具學術專業性課程與輔助教材，教育部也將持續鼓勵各校開課。

教育部也將函請設有交通相關科系的大專院校結合服務學習課程，至社區與中小學協助推動交通安相關知識與技能；並將請各校於新生訓練或相關活動中，宣導交通安全意識與技能，若師資不足，交通部將責成當地監理單位協助。

至於中小學部分，教育部同意配合107學年度12年國民基本教育課綱實施，由交通部推薦3名交通安全專家學者，參與相關領域教科書審查；同時請出版社參考交通部研編訂高級中學以下學校交通安全教育教材進行教科書編撰。

針對各界不同意見，交通部長賀陳旦強調，各國交安做得好不是因車子少，而是交通安全觀念從小扎根。不是把問題推給教育，更不是機械性以時數增加學生課業負擔，而是希望教、交兩部一同設計發展活潑但有系統的交通教育與體驗。

他說，鑒於台灣20歲上下死於交通事故比例實在太高，許多學生幾乎還來不及在交通環境中身教，就讓家人傷慟身亡。參照先進國家，必須及早教育成為現代生活的基本認知。希望教育先進體察，共同保護下一代平安成長。

(中時)